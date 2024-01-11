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Еврокомиссия еще не начала переговоры с Украиной о вступлении в ЕС

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Фото: Global Look Press/dpa/Philipp von Ditfurth
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Еврокомиссия еще не начала переговоры с Украиной о вступлении в Евросоюз (ЕС), несмотря на то что еще в декабре 2023 года лидеры стран сообщества приняли данное решение. Об этом 11 января на пресс-конференции в Брюсселе сообщила журналистам представитель ЕК Ана Пизонеро.

По ее словам, Еврокомиссия еще рассматривает, когда запустить процесс.

«Еврокомиссия обсуждает вопрос, когда запустить следующие шаги в соответствии с заключениями саммита ЕС. Мы думаем над тем, когда запустить процесс», — приводит ее слова ТАСС.

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Решение начать переговоры с Украиной о вступлении в сообщество лидеры стран ЕС приняли на встрече в Брюсселе 14–15 декабря.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не участвовал в принятии данного решения. Он покинул зал заседания на время обсуждения. Кроме того, Будапешт блокировал выделение Киеву €50 млрд.

В свою очередь венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что решение о переговорах с Украиной «совершенно иррационально».

29 ноября глава ЕК Урсула фон дер Ляйен рассказала, что Киев выполнил почти все требования, установленные ЕС, для начала переговоров о вступлении в союз. Украинский президент Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС еще в феврале 2022 года.

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