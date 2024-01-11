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Эксперт оценил возобновление США импорта российской нефти в октябре

США в октябре возобновили импорт российской нефти: эксперт Митрахович оценил закупки
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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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США в октябре 2023-го впервые за полтора года импортировали из России 36,8 тыс. баррелей нефти, а в ноябре закупили 9,9 тыс. баррелей, сообщило «РИА Новости», ссылаясь на данные американской статслужбы. Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при Правительстве РФ Станислав Митрахович отметил, что это очень небольшие объемы, а также рассказал «Известиям» 11 января, что это не может стать масштабной тенденцией.

Он обратил внимание на то, что в целом российский экспорт составляет более 7 млн баррелей нефти, нефтепродуктов в сутки, при этом РФ добывает 10 млн баррелей в сутки и 11 млн баррелей с учетом газового конденсата. На фоне таких показателей импорт Соединенными Штатами выглядит незначительным, уточнил эксперт, не исключив, что данные о закупках могли появиться, например, в связи с переоформлением каких-либо бумаг.

«США запретили импорт российской нефти, нефтепродуктов еще весной 2022 года. Но поскольку российская нефть, нефтепродукты — товар на мировом рынке востребованный, логистика была перестроена», — напомнил Митрахович.

Эксперт отметил, что российские компании поставляют товар в Индию, в Китай, также перегрузка или реэкспорт может идти через ряд других стран, например, через государства Африки.

«Есть страны, которые российскую нефть импортируют, из нее делают нефтепродукты, дальше экспортируют куда хотят, в том числе на Запад. То есть нью-йоркский таксист вполне может ездить на нефтепродукте, который привезен из Индии и сделан из российской нефти. Или может ездить на нефтепродукте, который был реэкспортирован через Малайзию или Африку. Но по документам это будет уже товар не из России, а из другой страны. А напрямую импорт, думаю, конечно, невозможен, за пределами каких-то эксцессов копеечных, связанных с оформлением документов», — сказал эксперт.

По его словам, ситуация с экспортом в США не может стать масштабной тенденцией, по крайней мере до урегулирования базовых проблемных отношений между РФ и Западом. Однако после изменений на нефтяном рынке страны адаптировались.

«Все адаптировались. Мы адаптировались таким образом, что перестроили свой экспорт. Какие-то страны адаптировались к тому, что стали покупать российские нефтепродукты через посредников, через промежуточные страны, которые на этом тоже зарабатывают. Произошла всеобщая адаптация», — сказал Митрахович.

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Накануне Bloomberg сообщило, что Россия сохраняет рекордные темпы нефтедобычи и активно открывает новые скважины, что в очередной раз демонстрирует провал западных санкций. По данным журналистов, за 11 месяцев прошлого года российские нефтедобывающие компании пробурили скважины общей глубиной 28,1 тыс. км.

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