Пять кладбищ оказались на грани закрытия в Туле
В Туле могут закрыть пять кладбищ. Захоронения там невозможны из-за отсутствия территории. Соответствующий проект постановления опубликован на сайте города. Он проходит независимую антикоррупционную экспертизу.
Как уточняет ТСН24, речь идет о погостах недалеко от села Обидимо, поселка Рассвет, села Торхово, деревни Варфоломеево, поселка Рождественский.
Постановление об открытии для захоронения кладбища смешанного типа в районе деревни Судаково глава Тулы Илья Беспалов подписал в конце 2023 года. Это участок в 12 га, входящий в состав действующего кладбища.
Ранее сообщалось, что в Тульской области в 2023 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтировали восемь дорог протяженностью 64 км. Для этого использовали новейшие технологии. Во время работ применялся асфальт, сделанный по новому ГОСТу с использованием объемного проектирования смесей по методологии Маршалла.