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Экс-тренер сборной Англии по футболу Эрикссон сообщил об онкологии

Экс-тренер сборной Англии по футболу Эрикссон сообщил, что у него рак последней стадии
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Michael Erichsen
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Бывший главный тренер сборной Англии по футболу Свен-Йоран Эрикссон болен раком, заболевание в последней стадии. Об этом специалист рассказал 11 января Sveriges Radio.

«Все понимают, что у меня очень серьезная болезнь. Многие догадываются, что это рак, и это действительно так. Я должен бороться, пока могу», — сказал он.

Эрикссон добавил, что в лучшем случае ему осталось жить год. В худшем — немного меньше.

Сейчас тренеру 75 лет, он работал в португальских, итальянских, шведских и английских футбольных клубах. Также Эрикссон возглавлял сборные Англии, Кот-д'Ивуара и Филиппин. Он стал первым иностранным тренером английской сборной.

Команда Англии под его руководством выступала в чемпионатах мира 2002 и 2006 годов и в чемпионате Европы 2004-го года.

В 2023 году из-за проблем со здоровьем тренер покинул шведский «Карлстад».

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