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Школьники остались дома из-за сильных морозов в Якутске

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В Якутске школьников с 1-го по 8-й классы освободили от очного посещения занятий из-за сильных морозов. 11 января объявили актированным днем. Об этом сообщается в Telegram-канале городского управления образования.

ИА SakhaNews со ссылкой на Якутский гидрометцентр отмечает, что в 6:00 температура воздуха в районе Гимеина была –44 градуса, а в районе аэропорта — 46 градусов мороза. Днем она будет около –45 градусов.

ИА YakutiaMedia в свою очередь пишет, что в ряде районов Якутии температура опустится до –57 градусов. Это произойдет в ночные часы на востоке республики, в низинах на северо-востоке. При этом ночью на западе будет до –35 градусов, а на юго-западе — до –29 градусов. На арктическом побережье порывы ветра будут до 14 м/с, а в Анабарском, Булунском районах местами возможны порывы до 23 м/с.

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