Путин: РФ со всех сторон душат и давят, а она стала первой экономикой в Европе

Экономика России стала пятой в мире, притом что страну «душат и давят со всех сторон», заявил 11 января президент РФ Владимир Путин на встрече в Хабаровске с бизнесменами Дальневосточного федерального округа.

«Вроде бы нас со всех сторон душат, давят, а по объему экономики в целом первые в Европе. Мы обогнали ФРГ и заняли пятое место в мире: Китай, США, Индия, Япония, Россия. В Европе номер один», — сказал президент.

Путин обратил внимание, что Россия по паритету покупательной способности опередила государства Европы. Однако предстоит работать над показателем на душу населения РФ.

Также он допустил, что рост внутреннего валового продукта страны за 2023 год может превысить 4%, и напомнил, что падение показателя за 2022 год оказалось меньше ожидаемого и составило 1,2%.

Российский лидер также подчеркнул, что установленная сейчас ключевая ставка Центробанка России (ЦБ РФ) носит временный характер и по мере подавления инфляции этот показатель будет меняться.

Днем ранее Путин заявил, что Россия показала самодостаточность во всех смыслах, это самый важный результат прошлого года. Он назвал Россию сильной, уверенно смотрящей и идущей вперед державой.

Ранее, 21 декабря, президент РФ заявил, что США и Европейскому союзу (ЕС) пора перестать валять дурака в ожидании крушения России. Россия не закрывается ни от Северной Америки, ни от европейских стран, добавил он.