Юбилейный фестиваль «Мир Сибири-2024» проведут в Красноярске в июле

Стала известна дата проведения международного фестиваля этнической музыки «Мир Сибири» в Красноярском крае. Он состоится с 11 по 14 июля 2024 года.

По словам краевого министра культуры Аркадия Зинова, которые приводит ИА KrasnoyarskMedia, по традиции мероприятие пройдет в селе Шушенском с четверга по воскресенье. Этим летом фестиваль отметил 20-летний юбилей.

Для гостей организуют локации с мастер-классами, а региональные ремесленники покажут свои изделия. Более подробная программа фестиваля станет известна позже.