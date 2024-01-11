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Сийярто призвал не смешивать вопросы финансирования Венгрии и Украины

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Peter Szijjarto
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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто 11 января опроверг сообщения СМИ о том, что Будапешт якобы готов снять вето на выделение Евросоюзом помощи Украине в обмен на продление срока использования Венгрией средств из фондов восстановления Евросоюза.

В ходе пресс-конференции журналисты попросили главу венгерского МИДа прокомментировать информацию, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан якобы готов на внеочередном саммите ЕС, запланированном на 1 февраля, одобрить выделение Киеву €50 млрд из европейского бюджета в обмен на продление использования Венгрией средств из фондов восстановления Евросоюза.

«Избегайте атмосферы базара, речь не идет о торге. Деньги из ЕС Венгрии положены независимо от Украины и положения Луны», — цитирует венгерская газета Mandiner слова Сийярто.

Глава венгерского МИДа напомнил, что деньги из европейских фондов восстановления «не падают с неба», а распределяются, исходя из вкладов граждан всех стран Евросоюза, в том числе венгров.

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Накануне Орбан сообщил, что Еврокомиссия (ЕК) готовит «план Б» о выделении помощи Украине вне бюджета Европейского союза к внеочередному саммиту объединения, запланированному на 1 февраля. Венгерский премьер назвал это решение хорошим и подчеркнул, что «план Б» Еврокомиссии является «планом А» Венгрии.

9 января Politico сообщила, что Венгрия может одобрить план помощи Украине со стороны Евросоюза (ЕС) в случае, если голосование по нему будет пересматриваться ежегодно. Лидеры ЕС пытаются оказать давление на венгерского премьера, чтобы он до 1 февраля отметил решение Будапешта о наложении вето на выделение €50 млрд помощи Киеву, уточнялось в материале.

21 декабря Орбан допустил, что ЕС, вероятно, найдет механизм поддержки Киева в обход вето Будапешта. Тогда же сообщалось, что Венгрия предлагает Европейскому союзу воздержаться от помощи Украине в течение ближайших пяти лет. В интервью Орбана, опубликованном на сайте венгерского правительства, он указал на то, что тех €50 млрд, которые ЕС собирается передать Киеву, у объединения просто нет.

14–15 декабря в Брюсселе прошла встреча, посвященная членству Украины в ЕС и оказанию ей помощи. На ней Венгрия блокировала выделение Киеву €50 млрд. На этом же саммите ЕС одобрил переговоры с Украиной и Молдавией по вступлению в союз. Орбан не участвовал в принятии этого решения, покинув зал заседания на время обсуждения.

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