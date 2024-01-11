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ВС РФ за сутки уничтожили до 260 боевиков ВСУ на донецком направлении

Минобороны: ВС РФ уничтожили до 260 военных ВСУ на донецком направлении
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Фото: ТАСС/Александр Полегенько
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли на донецком направлении до 260 военных и два бронетранспортера в ходе ударов Вооруженных сил РФ у Клещеевки и Андреевки Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 11 января сообщили в Минобороны РФ.

«На донецком направлении подразделения Южной группировки войск слаженными действиями во взаимодействии с оперативно-тактической, армейской авиацией и артиллерией нанесли поражение живой силе и технике 22-й, 42-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка и Клещеевка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Помимо этого на купянском направлении ВСУ потеряли до 85 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, три автомобиля и самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства.

На краснолиманском направлении армия России нанесла поражение скоплениям живой силы в районе Серебрянского лесничества. Противник потерял до 160 боевиков, четыре автомобиля и самоходную артиллерийскую установку «Акация».

В результате слаженной работы подразделений группировки «Восток» на южнодонецком направлении, артиллерии, авиации и тяжелых огнеметных систем ВСУ в районе Новомихайловки и Павловки ДНР потеряли более 145 военнослужащих, два автомобиля, две бронированные машины и две самоходные артиллерийские установки «Акация».

На запорожском направлении потери Вооруженных сил Украины составили до 30 военных, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

Подразделения группировки «Днепр» на херсонском направлении также уничтожили до 30 военнослужащих, четыре автомобиля и гаубицу Д-20.

Кроме того, ракетные войска и артиллерия, а также ударные беспилотники группировки войск ВС РФ поразили два склада украинских националистов, 119 артиллерийских подразделений противника на огневых позициях, живую силу и военную технику ВСУ в 126 районах.

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Накануне, 11 января, в Минобороны рассказали, что танкисты группировки войск «Восток» оперативно отбивают все попытки наступательных действий ВСУ на запорожском направлении. Танкисты из Бурятии дежурят на линии боевого соприкосновения в круглосуточном режиме, поочередно сменяя друг друга. Выезды на боевую работу по уничтожению выявленных целей случаются до четырех-пяти раз в сутки.

Также 11 января десантники ивановского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск вывели из строя танк и БМП ВСУ на артемовском направлении. Минобороны РФ показало боевую работу военнослужащих.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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