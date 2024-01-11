В Барнауле раскрыли кражу декоративного колодца из магазина

Неизвестные похитили декоративный деревянный колодец стоимостью 10 тыс. рублей из цветочного магазина в Индустриальном районе Барнаула. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по Алтайскому краю.

Заявление в полицию поступило от флориста торговой точки. По словам потерпевшей, колодец с вывеской стоял у торгового центра, где находился магазин. Придя в очередной раз на работу, женщина обнаружила, что колодец пропал.

Сотрудники уголовного розыска из полицейского отдела Индустриального района задержали безработного и ранее не судимого жителя Барнаула 1987 года рождения. Похищенный колодец был изъят, а ущерб возмещен.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ «Кража». В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, пишет altapress.ru.

Ранее «Известия» писали, что в 2023 году в России зафиксировали снижение общего числа преступлений — такой вывод можно сделать из доклада МВД за 11 месяцев. Но на фоне сокращения числа уличных преступлений продолжается рост посягательств в цифровой сфере.