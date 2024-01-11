Реклама
Прямой эфир
Мир
США покупали российскую нефть выше установленного «потолка цен»
Общество
СК возбудил дело после гибели семи человек в ДТП под Пензой
Мир
Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Афганистане
Общество
Умер народный артист СССР Юрий Соломин
Мир
Экс-премьер Японии назвал Тайвань следующим местом конфликта после Газы и Украины
Общество
Снегопад и шквалистый ветер обрушились на Москву
Экономика
Путин указал на временный характер установленной ключевой ставки ЦБ
Экономика
Курс доллара опустился ниже 89 рублей впервые в этом году
Мир
Военный эксперт назвал танки Challenger и ЗРК Patriot самым переоцененным оружием
Мир
Bloomberg указало на разногласия между Киевом и Вашингтоном
Экономика
Россельхознадзор исключил сложности с поставками в РФ фруктов из Эквадора
Общество
Госдума приоритетно рассмотрит закон о запрете треш-стримов
Спорт
IIHF временно отстранила хоккейную сборную Израиля от турниров
Экономика
Путин заявил о росте экономики РФ вопреки давлению со стороны Запада
Политика
В ЦИК сообщили об участии в избирательной кампании в РФ 11 человек
Сюжет:

Жителей Кубани предупредили о сверхмощном снегопаде и шторме

0
Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На территории Краснодарского края объявлено штормовое предупреждение. Неблагоприятные погодные явления ожидают жителей Кубани в предстоящие сутки, начиная с вечера 11 января.

ИА KrasnodarMedia со ссылкой на прогнозы ФГБУ «СЦГМС ЧАМ» пишет, что на большей части края ожидается гололедица, налипание мокрого снега и гололедно-изморозевые отложения. При этом при порывах скорость ветра может достичь 20 м/с. В течение суток будут идти очень сильные осадки в виде дождя и мокрого снега.

Штормовое предупреждение объявлено для Черноморского побережья в районе Анапы, Новороссийска и Геленджика. Там скорость ветра будет до 30 м/с при температуре воздуха до –10 градусов.

Особенно остро непогода проявит себя в горной части Сочи — выше 1000 м над уровнем моря возможен сход лавины. В горах и предгорьях Сочи возможен очень сильный снегопад. В предгорных районах и нижних горах возможны налипание мокрого снега на провода и деревья, гололедица на дорогах.

Ранее, 11 января, сообщалось, что снегопад и шквалистый ветер обрушились на Москву. Локальные затруднения в движении транспорта наблюдались на Ленинградском проспекте, шоссе Энтузиастов и МКАД в районе Бесединского шоссе.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024