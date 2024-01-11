Жителей Кубани предупредили о сверхмощном снегопаде и шторме

На территории Краснодарского края объявлено штормовое предупреждение. Неблагоприятные погодные явления ожидают жителей Кубани в предстоящие сутки, начиная с вечера 11 января.

ИА KrasnodarMedia со ссылкой на прогнозы ФГБУ «СЦГМС ЧАМ» пишет, что на большей части края ожидается гололедица, налипание мокрого снега и гололедно-изморозевые отложения. При этом при порывах скорость ветра может достичь 20 м/с. В течение суток будут идти очень сильные осадки в виде дождя и мокрого снега.

Штормовое предупреждение объявлено для Черноморского побережья в районе Анапы, Новороссийска и Геленджика. Там скорость ветра будет до 30 м/с при температуре воздуха до –10 градусов.

Особенно остро непогода проявит себя в горной части Сочи — выше 1000 м над уровнем моря возможен сход лавины. В горах и предгорьях Сочи возможен очень сильный снегопад. В предгорных районах и нижних горах возможны налипание мокрого снега на провода и деревья, гололедица на дорогах.

Ранее, 11 января, сообщалось, что снегопад и шквалистый ветер обрушились на Москву. Локальные затруднения в движении транспорта наблюдались на Ленинградском проспекте, шоссе Энтузиастов и МКАД в районе Бесединского шоссе.