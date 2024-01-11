Аэропорты Москвы на фоне снегопада работают штатно, сообщили 11 января в пресс-службе Росавиации.

Как отмечается, в Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковском задержки и отмены рейсов в связи с метеоусловиями отсутствуют. Контрольные чистки полос выполняются по мере необходимости.

Кроме того, усилен мониторинг деятельности столичных аэропортов и авиакомпаний. Все аэропорты оснащены достаточными силами и средствами для работы в подобных условиях, подчеркнули в ведомстве.

Ранее в этот день «Известия» поделились кадрами бушующей непогоды в столице. На них видны сильный снегопад и порывистый ветер. Согласно прогнозам, снег будет идти до пятницы, 12 января.

Накануне Гидрометцентр России сообщил, что в Москве и Подмосковье «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы действует до 12 января.