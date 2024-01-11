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Рудневский мост во Владивостоке начнут реконструировать в 2025 году

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Во Владивостоке на 2025–2027 годы запланирована реконструкция Рудневского моста. Работы проведут в рамках долгосрочного плана комплексного развития Владивостокской агломерации до 2030 года.

Как уточняет ИА PrimaMedia, на развитие транспортно-логистической инфраструктуры выделено более 91 млрд рублей. В частности, почти в 39 млрд рублей за шесть лет обойдется приведение в нормативное состояние не менее 85% автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений. Из них порядка 30 млрд рублей — из федерального бюджета.

Реконструция Рудневского моста является самой ресурсоемкой работой. Ее оценивают в в 16,7 млрд рублей.

В конце декабря президент РФ Владимир Путин в ходе участия по видеосвязи в открытии движения по последним участкам трассы М-12 «Восток» заявил, что в России построят и реконструируют 31 тыс. км дорог. Путин подчеркнул, что в регионах с учетом Донбасса и Новороссии уложено более 1 млн 888 тыс. м асфальта и бетона.

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