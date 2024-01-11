Реклама
Прямой эфир
Мир
США покупали российскую нефть выше установленного «потолка цен»
Общество
СК возбудил дело после гибели семи человек в ДТП под Пензой
Мир
Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Афганистане
Общество
Умер народный артист СССР Юрий Соломин
Мир
Экс-премьер Японии назвал Тайвань следующим местом конфликта после Газы и Украины
Общество
Снегопад и шквалистый ветер обрушились на Москву
Экономика
Путин указал на временный характер установленной ключевой ставки ЦБ
Экономика
Курс доллара опустился ниже 89 рублей впервые в этом году
Мир
Военный эксперт назвал танки Challenger и ЗРК Patriot самым переоцененным оружием
Мир
Bloomberg указало на разногласия между Киевом и Вашингтоном
Экономика
Россельхознадзор исключил сложности с поставками в РФ фруктов из Эквадора
Общество
Госдума приоритетно рассмотрит закон о запрете треш-стримов
Спорт
IIHF временно отстранила хоккейную сборную Израиля от турниров
Экономика
Путин заявил о росте экономики РФ вопреки давлению со стороны Запада
Политика
В ЦИК сообщили об участии в избирательной кампании в РФ 11 человек

Томская область нарастила экспорт продукции АПК на 20,4%

0
Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Томская область экспортировала 139,7 тыс. т продукции агропромышленного комплекса на $97,8 млн в 2023 году. Это на 20,4% больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба региональной администрации в четверг, 11 января.

В основном экспортировалась продукция масложировой отрасли, в первую очередь рапсовое масло. Основными импортерами стали Казахстан, Монголия и Китай. Так, в 2023 году регион отправил на зарубежный рынок масложировой продукции на $47,79 млн, что в 1,4 раза больше по сравнению предыдущим годом. Экспорт рапсового масла вырос с $32,3 млн до $40,9 млн — это 41,8% всего экспорта томского АПК, пишет РИА «Томск».

Второе место в доле экспорта Томской области занимает свинина. Ее, а также мясо птицы в основном закупали Монголия, Казахстан, Вьетнам и Китай. Томская продукция АПК ввозилась в ОАЭ, Турцию, Киргизию, КНДР, Малайзию, Вьетнам, Армению, Чехию и Индию. Так, регион отправлял на экспорт зерно, отруби, жмых, мороженое, пиво, вино, джемы и соусы, кондитерские изделия, овощи, бобовые, орехи, семена льна и муку.

В сентябре 2023 года сообщалось, что томские предприятия экспортировали более 200 т мяса птицы с января по август 2023 года, что на 37% больше, чем за аналогичный период годом ранее. В целом же экспорт подконтрольной государственному ветеринарному надзору продукции увеличился почти в семь раз.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024