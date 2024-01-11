Томская область нарастила экспорт продукции АПК на 20,4%

Томская область экспортировала 139,7 тыс. т продукции агропромышленного комплекса на $97,8 млн в 2023 году. Это на 20,4% больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба региональной администрации в четверг, 11 января.

В основном экспортировалась продукция масложировой отрасли, в первую очередь рапсовое масло. Основными импортерами стали Казахстан, Монголия и Китай. Так, в 2023 году регион отправил на зарубежный рынок масложировой продукции на $47,79 млн, что в 1,4 раза больше по сравнению предыдущим годом. Экспорт рапсового масла вырос с $32,3 млн до $40,9 млн — это 41,8% всего экспорта томского АПК, пишет РИА «Томск».

Второе место в доле экспорта Томской области занимает свинина. Ее, а также мясо птицы в основном закупали Монголия, Казахстан, Вьетнам и Китай. Томская продукция АПК ввозилась в ОАЭ, Турцию, Киргизию, КНДР, Малайзию, Вьетнам, Армению, Чехию и Индию. Так, регион отправлял на экспорт зерно, отруби, жмых, мороженое, пиво, вино, джемы и соусы, кондитерские изделия, овощи, бобовые, орехи, семена льна и муку.

В сентябре 2023 года сообщалось, что томские предприятия экспортировали более 200 т мяса птицы с января по август 2023 года, что на 37% больше, чем за аналогичный период годом ранее. В целом же экспорт подконтрольной государственному ветеринарному надзору продукции увеличился почти в семь раз.