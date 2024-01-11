Новые фильмы в рамках проекта о людях Севера вышли на Камчатке

На Камчатке вышли фильмы ежегодного медиапроекта «Люди Севера». На этот раз его героями стали учителя родных языков. Проект реализует министерство по делам местного самоуправления и развитию Корякского округа. Фильмы, посвященные Валентине Дедык и Людмиле Правдошиной, выложены на на RuTube-канале министерства.

Как сообщает ИА KamchatkaMedia со ссылкой на ведомство, доцент кафедры родных языков, культуры и быта Камчатского института развития образования Валентина Дедык является автором более 70 научных и научно-методический публикаций по вопросам преподавания корякского языка, лауреат премии имени Стебинского.

Людмила Правдошина является хранительницей родного ительменского языка и одним из авторов сборника «Ительменский фольклор. Ительменская разговорная речь». С 1996 года она преподавала родной язык, организовала кружок при районном краеведческом музее, который посещали все желающие.

Медиапроект реализуется в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие КМНС, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае». Как отмечает агентство, за девять лет реализации мероприятия удалось отснять 24 телевизионных фильма, посвященных деятельности и жизни выдающихся жителей Камчатки. В фильмах представлены люди с разными профессиями и занятиями, характерными для края: оленеводы, спортсмены, вулканологи, моряки, альпинисты, учителя, врачи.