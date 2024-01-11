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Полиция проводит обыски в администрации Василеостровского района Петербурга

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Сотрудники экономической полиции проводят обыски в администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга. Как сообщает 11 января портал 78.ru, обыски связаны с уголовным делом в отношении бывшего сотрудника администрации Венера Якубова.

В ходе обыска обнаружены поддельные документы, отличавшиеся от первоначального образца, на которых отсутствует гербовая печать. По мнению правоохранителей, некоторые листы в них могли быть подменены.

По данным следствия, в 2017 году администрация инициировала проверку в Комплексном центре Василеостровского района, в ходе которой были выявлены многочисленные нарушения в его работе. Кроме того, оказалось, что более 100 сотрудников там работали фиктивно.

В 2004–2017 годах Комплексный центр Василеостровского района возглавляла женщина, которая взяла на работу бывшего сотрудника администрации Венера Якубова. По документам он занимал должность инспектора отдела молодежной политики и взаимодействия с общественными организациями, но фактически на работе не появлялся. За три года работнику была выплачена зарплата почти в 1,5 млн рублей, а директор центра получила 1,1 млн рублей в качестве отката. 10 января женщина была доставлена на допрос, а после проверки ее уволили. В ближайшее время она, вероятно, будет задержана.

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Ранее, 12 декабря, источник «Известий» рассказал, что у сотрудников администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга прошли обыски по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Они начались после того, как из России сбежал экс-глава района Эдуард Ильин. После этого следствие возбудило два уголовных дела по факту злоупотребления должностными полномочиями и мошенничеству. Тогда оперативники заинтересовались фиктивным трудоустройством в районную администрацию Якубова, после чего экономическая полиция с обысками пришла к трем сотрудникам администрации.

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