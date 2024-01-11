В портах Кандалакши ограничили плавание для судов классом ниже Arc4

В морских портах Кандалакша и Витино (Мурманская область) ограничат плавание для судов с ледовым классом ниже Arc4. Данная мера будет действовать с 22 января 2024 года и до изменения ледовой обстановки. Соответствующее распоряжение подписал капитан портов.

Так, суда с ледовым классом Ice2 и Ice3 допускаются к плаванию только проводкой ледоколов, пишет ИА «Би-порт». В свою очередь, не допускаются к плаванию суда без каких-либо ледовых усилений и категорий Ice1, а также буксирно-баржевые составы.

Ранее в январе «Известия» писали, что в ежегодном рейтинге морских держав мира, составленном учеными ИМЭМО РАН, Россия сохранила третье место, уступив лишь Китаю и США. На ее долю приходится 6,8% совокупного морского потенциала.