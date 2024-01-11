В Федерации хоккея Словакии опровергли сообщения о желании сыграть с Россией

Федерация хоккея Словакии опровергла сообщение о желании провести товарищеские матчи против сборной России в рамках подготовки к чемпионату мира 2024 года. Соответствующая информация появилась 10 января на официальном сайте организации.

В заявлении отмечается, что в Федерации шокированы появлением подобной информации.

«Никаких переговоров с Федерацией хоккея России мы не вели и не планируем проводить предварительные игры со сборной России. Это вымышленная информация, происхождения которой мы не знаем, и которая нас шокировала. Мы решительно отвергаем подобные спекуляции, которые без необходимости еще больше раскалывают поляризованное общество», — сказано в сообщении.

Чемпионат мира по хоккею пройдет в Чехии с 10 по 26 мая 2024 года.

Ранее, 5 января, глава Международной федерации хоккея на льду (IIHF) Люк Тардиф заявил, что вопрос участия игроков Национальной хоккейной лиги в Олимпийских играх 2026 года решится до конца февраля. Он указал, что сейчас проходят встречи со всеми заинтересованными сторонами.

22 марта 2023 года IIHF продлила отстранение сборных России и Белоруссии от международных турниров. Совет IIHF определил, что пока небезопасно возвращать сборные России и Белоруссии к участию в соревнованиях. Ожидается, что федерация вернется к вопросу допуска сборных только в марте 2024 года.

Впервые решение об отстранении российских и белорусских спортсменов было принято 28 февраля 2022 года. Так, команды не пустили на чемпионат мира 2022 года в Финляндии. В тот же день IIHF лишила Россию права проведения молодежного чемпионата мира в 2023 году, который должен был пройти в Омске и Новосибирске с 26 декабря 2022 года по 5 января 2023-го.