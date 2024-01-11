Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Афганистане

В Афганистане 11 января зафиксировано землетрясение магнитудой 6,4, следует из данных, размещенных на сайте Геологической службы США

Землетрясение произошло около 12:20 мск в 44 км от населенного пункта Джурм в провинции Бадахшан. Эпицентр толчка залегал на глубине 206,6 км.

В свою очередь, центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана сообщил в своем Telegram-канале, что в Ташкенте и еще девяти регионах республики зафиксированы подземные толчки силой два балла.

9 января рядом с островом Садо в японской префектуре Ниигата произошло землетрясение магнитудой 6,0. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км под водой.

8 января сообщалось о землетрясении в Турции. Магнитуда была оценена в 4,4, эпицентр располагался в 39 км к востоку от города Малатья с населением 441 тыс. человек. Очаг стихии залегал на глубине около 10 км.