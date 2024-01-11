Семь дворов обустроят в 2024 году в Магадане по проекту «1000 дворов»

В Магадане в 2024 году приведут в порядок семь придомовых территорий. Работы проведут в рамках проекта «1000 дворов». Вопрос рассматривался на рабочем совещании по вопросу реализации проекта. Оно прошло под председательством главы города Юрия Гришана.

В план работ на этот год вошли пять дворов Третьего микрорайона недалеко от строящейся школы и два — на улице Якутской.

ИА MagadanMedia поясняет, что федеральный проект «1000 дворов» подразумевает обновление городской инфраструктуры с применением современных технологий. Будут созданы пространства для отдыха и развития рядом с домами, что приведет к повышению индекса качества городской среды.

Специалисты городской администрации готовят техническое задание для проектировщиков. Они должны завершить эту работу в течение двух недель и начать соответствующие закупочные процедуры.

Реализацию проекта «1000 дворов» планируется совместить с мероприятиями программ «Формирование современной городской среды» и «Благоустройство дворовых территорий».