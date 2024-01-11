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Путин посетил в Хабаровске анимационную студию «Мечталет»

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Фото: РИА Новости/Александр Рюмин
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Президент России Владимир Путин во время визита в Хабаровск 11 января посетил анимационную студию «Мечталет», первую на Дальнем Востоке. Ее создатели ставят своей целью создание конкурентоспособной продукции для международного рынка.

В 2018 году, через год после создания, студия реализовала сразу шесть короткометражных проектов и начала работу над сериалом «Спина к спине». В 2020 году он был показан на стриминговых сервисах и телеканалах в России, а затем приобретен Китаем и Казахстаном. Студия получила поддержку Министерства культуры РФ и сейчас работает над вторым сезоном анимационного сериала.

Также там снимается полнометражный фильм «Невельской» о русском адмирале и исследователе Дальнего Востока, основателе города Николаевск-на-Амуре Геннадии Невельском. По словам сооснователя студии Виталия Тена, они заинтересовались жизнью адмирала после выставки в Хабаровске.

«Мы поняли, что это наш герой, качества и ценности которого мы хотели бы передать нашей молодежи. Невельской прошел тяжелый путь, он много жертвовал своей командой и даже потерял свою дочь в экспедиции. Он поставил себе большую цель и шел к ней до конца», — сказал Тен.

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Ранее, 10 января, находясь с рабочей поездкой на Чукотке, на встрече с жителями города Анадырь Путин поставил добрые советские мультики в пример современным западным. Он отметил, что в мультфильмах западного производства «всё стреляет, скачет, бегает, там через полчаса башка отвалится». А советская анимация совсем другого качества, она оказывает эмоциональное и эстетическое воздействие на формирующуюся личность человека, добавил он.

11 января Путин продолжает рабочую поездку по Дальневосточному федеральному округу (ДФО), прибыв в Хабаровск. Там помимо визита студии «Мечталет» он провел встречу с местными предпринимателями, отдельно поговорил с губернатором края Михаилом Дегтяревым, а также ознакомился с презентацией комплексных планов развития дальневосточных городов, которая размещена в Тихоокеанском государственном университете.

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