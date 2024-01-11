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The Washington Post сообщила о скорой победе России в конфликте на Украине

The Washington Post: Путин чувствует близкую победу на Украине
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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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Президент РФ Владимир Путин чувствует близкую победу в конфликте на Украине. Об этом написал обозреватель The Washington Post Ли Хокстейдер в среду, 10 января.

«Не обращайте внимания на радостные разговоры в Вашингтоне и европейских столицах о стратегическом поражении Москвы <...>. Реальность такова, что Путин чувствует, что победа близка, в терминах, которые он определяет», — отметил журналист.

Автор статьи обратил внимание на то, как президент России смог преобразовать экономику страны. При этом он заметил, что США и европейские союзники Украины устали оказывать помощь Киеву.

Хокстейдер добавил, что последнее изменило ситуацию на линии боевого соприкосновения не в пользу украинской стороны, заставив ее занять оборонительную позицию.

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Накануне, 10 января, американский бизнесмен Илон Маск заявил, что огромные суммы денег, которые США тратят на поддержку Украины, бессмысленны, поскольку для Киева в этом конфликте нет никакого прогресса, только новые смерти. Так он прокомментировал одну из версий законопроекта, предполагающего выделение из государственного бюджета Соединенных Штатов $65 млрд.

Ранее, 2 января, советник военного руководства Украины, военный эксперт, главный консультант отдела военной политики центра исследований безопасности Института стратегических исследований Николай Белесков заявил, что нынешние поставки военной техники и боеприпасов со стороны Запада — уже не способ оказания помощи, а полноценный рецепт длительного поражения.

1 января президент России сообщил, что экономика Украины существует только на подачки других стран. Он объяснил, что руководители ездят с протянутой рукой, «клянчат лишний миллион долларов».

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения помощи Украине.

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