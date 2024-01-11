Крещенскую купель оборудуют на реке Урал в Оренбурге

Одну купель организуют на Крещение в Оренбурге. Она расположится на реке Урал напротив здания Следственного комитета.

К подготовке купели приступили сотрудники городского управления ЖКХ. На территории убирают снег и укладывают доски. Подход к проруби будет оборудован лестницами и ограждениями, внутри проруби установят металлические сетки. Об этом пишет «Урал56.Ру». В крещенскую ночь около иордани будет организовано дежурство врачей, спасателей и полицейских.

В Орске к Крещению подготовят две купели на Базе моржей и на территории Иверского монастыря. Они откроются в ночь с 18 на 19 января.

Ранее сообщалось, что в Красноярске к Крещению подготовят две купели у Центрального парка и в сквере Энтузиастов. Для граждан, которые решат совершить омовение, будут подготовлены палатки для переодевания и обогрева.