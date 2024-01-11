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Президент Эквадора Нобоа заявил о войне с терроризмом в стране

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Daniel Molineros
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Эквадор находится в состоянии войны с терроризмом. Об этом президент страны Даниэль Нобоа заявил в эфире Canela Radio в четверг, 11 января.

Таким образом глава государства ответил на вопрос ведущего о том, находится ли Эквадор в состоянии войны, передает RT.

«По сути, да. Сейчас происходит внутренний вооруженный конфликт... Когда речь идет о террористах и мы находимся в состоянии войны, применяются иные законы для борьбы с ними», — сказал Нобоа.

Накалившаяся обстановка: в Эквадоре начался «внутренний вооруженный конфликт»
Лидеры двух преступных группировок бежали из тюрьмы, это привело к массовым беспорядкам

Ранее в этот день посол России в Эквадоре Владимир Спринчан рассказал «Известиям», что ситуация в стране всë еще непростая, вспышки насилия и агрессии против населения, а также стычки бандитов с силовиками продолжаются, однако это не может изменить намерения властей бороться с преступностью и террористическими организациями, которые посягают на суверенитет государства.

Накануне глава Объединенного командования ВС Эквадора Хайме Вела Эразо сообщил, что военные и полиция страны после начала беспорядков в стране задержали почти 330 предполагаемых преступников, еще пятерых ликвидировали, сообщается на сайте aif.ru. Силовикам пришлось вступить в противостояние с тремя террористическими группами. Национальная полиция сообщила, что в результате беспорядков в эквадорском Гуаякиле и соседнем с ним городе Ноболь погибли не менее 10 человек, среди которых два сотрудника полиции.

По данным мэра Гуаякиля, два человека получили ранения в ходе столкновений правоохранителей и преступных группировок. Также за день было получено более 1,9 тыс. сообщений о преступлениях и беспорядках.

В тот же день россиянка, проживающая в Эквадоре в пригороде Кито, рассказала телеканалу «360» о ситуации в стране. Она назвала верным мнение о том, что наркокартели хотят взять власть в государстве, пишет «Москва 24».

Беспорядки в стране начались вечером 9 января, когда стало известно о захвате студии телеканала TC Televisión в Эквадоре вооруженными людьми, сообщается на сайте kp.ru. СМИ публиковали кадры прямого эфира, на которых видны шестеро мужчин в масках, направляющих оружие на лежащих на полу сотрудников телеканала. Позднее полиция объявила, что захватчики были арестованы, а из здания всех эвакуировали, сообщает телеканал «Звезда».

После этого президент страны Нобоа заявил о введении в стране режима внутреннего вооруженного конфликта на фоне обострения ситуации в сфере безопасности, передает НСН. Он мобилизовал войска для проведения военных операций по нейтрализации террористических группировок.

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