Снегопад и шквалистый ветер обрушились на Москву. Жители столицы публикуют видео непогоды в Сети в четверг, 11 января.

На кадрах можно увидеть сильный снегопад и бушующий порывистый ветер.

Как сообщает департамент транспорта столицы в Telegram-канале, локальные затруднения в движении транспорта наблюдаются на Ленинградском проспекте, шоссе Энтузиастов и МКАДе в районе Бесединского шоссе.

«Во второй половине дня ожидаются локальные затруднения движения в центральной части города, на ТТК в районе Новорижской эстакады и на МКАДе в районе улиц Верхние Поля и ПодольскихКкурсантов», — сказано в публикации ведомства.

Согласно прогнозам, снег будет идти до пятницы, 12 января.

Ранее, 9 января, синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин рассказал, что в Москве в ближайшие дни погоду будет определять прохождение атмосферных фронтов на западе, которые принесут в столицу кратковременное потепление. В связи с потеплением ожидаются снегопады и гололедица.