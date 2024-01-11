Россельхознадзор исключил сложности с поставками в РФ фруктов из Эквадора

Россельхознадзор не фиксирует сложностей с поставками в Россию фруктов из Эквадора. Об этом 11 января рассказали в пресс-службе ведомства.

«Россельхознадзор не фиксирует сложностей с поставками фруктов из Эквадора в Россию. Основными импортируемыми фруктами из Эквадора в Россию являются бананы и ананасы», — рассказали ТАСС в ведомстве.

В ведомстве обратили внимание на то, что в 2023 году из Эквадора в Россию было поставлено 1,3 млн т бананов и 723 т ананасов.

Президент Эквадора Даниэль Нобоа 9 января после серии бунтов в тюрьмах страны и побега лидеров крупнейших банд установил на 60 дней режим чрезвычайной ситуации, чтобы задействовать вооруженные силы для восстановления контроля над пенитенциарной системой. Это вызвало волну беспорядков в городах страны.

Посол России в Эквадоре Владимир Спринчан рассказал 11 января «Известиям», что ситуация в Эквадоре всë еще непростая. Вспышки насилия и агрессии против населения и стычки бандитов с силовиками продолжаются, указал он.