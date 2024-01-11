Тигр пришел с «инспекцией» на угольный разрез в Приморье

В Приморском крае люди встретились с амурским тигром. Хищник пришел «с инспекцией» на территорию угольного разреза. Работники остались в восторге от этой встречи.

Как сообщает ИА EAOMedia со ссылкой на центр «Амурский тигр», инцидент произошел в Пожарском районе, где расположен Лучегорский угольный разрез. Как только рабочие обнаружили тигра, они тут же достали мобильные телефоны и начали снимать животное. Хищник забрался на отвал, немного постоял, как бы позируя, а потом спокойно ушел в лес.

Специалисты «Амурского тигра» объясняют появление тигра именно в этом районе близким расположением национального парка «Бикин».

Ранее, 20 декабря, сообщалось, что в селе Раздольное Приморского края тигр разорвал лошадь в 50 м от жилых домов. Местные жители утверждают, что дикий зверь наведывается в населенный пункт не в первый раз.