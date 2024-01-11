Морозы до -37 градусов спрогнозировали в Курганской области

Синоптики предупредили о морозах до -37 градусов в Курганской области. В регионе вероятна метель.

Согласно прогнозам, 12 января ожидается небольшой снег. Скорость ветра увеличится до 7–12 м/с, местами возможны порывы до 18 м/с. Об этом сообщает ИА «Ура.ру».

Температура будет постепенно опускаться и к 14 января опустится до -27… -32 градусов. Местами возможно похолодание до -37 градусов. В дневные часы ожидается -17… -22 градуса, без осадков.

Ранее в этот день в Ямало-Ненецком автономном округе ограничили движение транспорта из-за неблагоприятных погодных условий. Закрыт проезд по ряду зимников и переправ, приостановлена работа самосвалов и мусоровозов.