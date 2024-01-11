Одна из самых протяженных ледовых дорог открыта в Хабаровском крае

В Хабаровском крае заработала одна из самых протяженных ледовых переправ в регионе, которая соединяет, пролегая через реку Амур, город Амурск с селом Вознесенским в Амурском районе.

Пользоваться переправой могут транспортные средства массой не более 10 т, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

Ледовая дорога, протяженность которой 13 км, успешно прошла техническое освидетельствование и контрольную проверку грузоподъемности. Движение осуществляется только в границах ледового поля, ограниченного вехами. На берегах есть съезды и установлены знаки, оборудованы дежурные посты со спасательным инвентарем. Постоянно проводится контроль состояния и толщины ледового покрова.

По данным на 11 января, в Хабаровском крае работают 13 ледовых переправ, больше всего — в Аяно-Майском районе.

Ранее, 8 января, сообщалось, что в Омской области открыли восьмую из девяти запланированных ледовых переправ. Она расположена в Черлакском районе и соединяет рабочий поселок Черлак с селом Нововаршавка.