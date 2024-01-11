Самоубийственная милитаризация

По данным бельгийского информационного агентства Belga, ссылающегося на данные немецкого Института экономических исследований, Польша на сегодня считается лидером по расходам на оборону среди стран — членов НАТО. В соответствии с правилами Североатлантического альянса, его участники обязаны ежегодно выделять на оборону 2% ВВП. Это обязательство союзники взяли на себя в 2014 году на саммите в Уэльсе в ответ на вхождение в состав Российской Федерации Республики Крым и Севастополя. Из 25 опрошенных бельгийским агентством стран только 10 достигли указанной отметки, и лидером тут выступает Польша с показателем 3,9% ВВП. Для сравнения, Бельгия тратит на оборону только 1,1% своего валового внутреннего продукта.

И Варшава не собирается останавливаться на достигнутом. Заместитель министра национальной обороны Польши Станислав Взёнтек заявил, что бюджет армии на наступивший год составляет 4,2% ВВП — более 150 млрд злотых (около €34,4 млрд).

Раньше милитаризация Польши связывалась с воинственной позицией правящей партии «Право и справедливость», которая придерживается национал-консервативных взглядов. Однако пришедшие к власти в конце прошлого года либералы во главе с Дональдом Туском показывают себя еще большими милитаристами, нежели их предшественники. Причем новое польское руководство не скрывает, что растущая военная мощь Варшавы направлена против Москвы.

Свой первый зарубежный визит назначенный Туском министр иностранных дел Радослав Сикорский совершил в Киев, где встретился с высшим руководством Украины, в том числе с президентом Владимиром Зеленским. По словам последнего, на переговорах обсуждались вопросы военного сотрудничества: совместное производство вооружений и закупка Киевом польского оружия, «которое доказало свою эффективность на поле боя».

Сикорский в свою очередь отметил: «Мы (члены Евросоюза. — Ред.) должны сделать всё, чтобы создать новые консорциумы, создать новые предприятия, чтобы снаряды, пушки, транспортные средства, стрелковые боеприпасы стали поступать на Украину в необходимых количествах и как можно скорее».

Встречу в Киеве Сикорский провел 22 декабря, а уже 4 января у него состоялся разговор с верховным представителем Европейского союза по иностранным делам Жозепом Боррелем, во время которого, как сообщают СМИ, стороны обменялись обеспокоенностью из-за «усиления российских воздушных атак на украинскую гражданскую инфраструктуру». Примечательно, что совершенный ВСУ теракт в Белгороде стороны обсуждать не стали. По итогам разговора с Сикорским глава европейской дипломатии заявил: «Мы согласились с необходимостью усиления военной поддержки Украины, в том числе ракетами большой дальности и зенитными ракетами. Мы также обсудили пути усиления мер против обхода санкций, поскольку европейский экспорт в третьи страны, который значительно вырос, может быть реэкспортирован в Россию».

Премьер-министр Польши Дональд Туск на первом в этом году заседании правительства призвал Евросоюз принять меры для наращивания производства вооружений. «Вместе с министром Сикорским мы подготовили инициативу, призывающую принять во внимание потребности европейской оружейной промышленности. Не только для того, чтобы оперативно поддержать Украину, но и потому, что почти вся российская экономика уже перешла на систему перевооружения военного времени. Европа в этом плане сильно отстает. Мы намерены мобилизоваться и будем использовать все доступные дипломатические средства и убеждения, чтобы весь Европейский союз понял, что без радикального увеличения военных возможностей мы останемся далеко позади. А это означает одно: в ближайшие несколько лет Европа окажется под угрозой прямого российского нападения», — сказал Туск.

Слова польского премьер-министра рифмуются с недавним заявлением Жозепа Борреля, который тоже призвал страны Евросоюза мобилизоваться, чтобы ответить на «опасность, исходящую от великой державы, которая угрожает нашей демократии, которая угрожает самой Европе, а не только Украине».

Таким образом, можно сделать вывод, что новое польское правительство намеревается превратить подконтрольную ему территорию в ударный кулак европейского «супергосударства», о котором грезят Боррель и прочие евробюрократы. Обрушиться этот кулак должен на Россию, не дав ей одержать победу в конфликте на Украине.

Парадоксальным образом либералы в Польше оказались более воинственными, чем националисты. Правительство партии «Право и справедливость» обуславливало помощь Украине соблюдением Киевом польских национальных интересов в экономике, политике, сфере исторической памяти. Поскольку украинское руководство относилось к польским коллегам без должной почтительности, между странами то и дело вспыхивали конфликтные ситуации. Стороны спорили из-за поставок на европейский рынок украинского зерна, из-за выданных Евросоюзом преференций украинским дальнобойщикам, из-за героизации на Украине Степана Бандеры, которому в Польше предъявляют обоснованные обвинения в геноциде поляков. На каком-то этапе дело даже дошло до угроз со стороны Варшавы прекратить поставки оружия Киеву. Что касается либерального правительства Туска, то оно намерено отстаивать интересы не Польши, а европейской бюрократии, которая без сантиментов готова бросить поляков в пламя вооруженного противостояния с Россией ради сохранения бандеровской Украины.

Еще одна особенность польских либералов состоит в том, что они не стесняются прибегать к авторитарным и репрессивным мерам в отношении своих оппонентов. И месяца не пробыв в должности премьер-министра, Туск уже прибрал к рукам государственные СМИ, притом что частное телевидение и раньше работало в Польше в рамках либеральной повестки. На днях польская полиция задержала бывшего министра внутренних дел Мариуша Каминьского и его тогдашнего заместителя Мацея Вонсика в президентском дворце в Варшаве, где они присутствовали на церемонии назначения советников президента Анджея Дуды. Демонстративность задержания говорит о том, что церемониться с оппозицией новая польская власть не намерена, а значит, у партии «Право и справедливость» и поддерживающего ее президента Дуды будет мало шансов помешать Туску окончательно превратить Польшу в марионетку евробюрократов. При этом в СМИ появилась информация, что Анджей Дуда хочет пожаловаться на действия правительства руководству других стран ЕС, а также США. Кроме того, президент планирует отказываться подписывать принимаемые властями законы, добиваясь якобы таким образом освобождения Каминьского и Вонсика.

Именно сейчас, при премьере Туске, приобретают особую актуальность слова польского посла в Париже Яна Эмерика Росцишевского, сказанные им в марте прошлого года: «Если Украине не удастся защитить свою независимость, у нас не останется выбора, мы должны будем вступить в конфликт». Для Польши вступление в конфликт с ядерной державой будет равноценно самоубийству, но именно к этому соседнюю славянскую страну подталкивает ее ориентированное на Брюссель руководство.

Автор — политолог, эксперт по восточноевропейскому региону

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