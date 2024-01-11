Воду планово отключат в жилых домах и пожарной части Биробиджана

В Биробиджане 12 января отключат воду в жилых домах и некоторых социальных учреждениях, в том числе психиатрической больнице и пожарной части.

Отключение является плановым и связано с проведением ремонта на водопроводных сетях, пишет ИА EAOMedia со ссылкой на ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс». Срок окончания работ в сообщении не указывается.

Воды, в частности, не будет в домах на улице Обозная и Индустриальная.

Ранее, 9 января, сообщалось, что за минувшие каникулы в Калужской области ликвидировали 53 аварийные ситуации. Это на 19% меньше, чем за аналогичный период 2023 года. Больше 85% аварийных ситуаций удалось ликвидировать в нормативные сроки.