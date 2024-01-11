СВР: спецслужбы США проведут в Риге тренинг по раскачиванию ситуации в России

Спецслужбы Соединенных Штатов проведут в Латвии тренинг по дестабилизации ситуации в России на фоне предстоящих выборов президента РФ. Об этом 11 января заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

«Роль «наставников» сыграют сотрудники американских спецслужб, работающие в посольствах США в Москве и Риге под прикрытием дипломатических должностей», — приводит его слова пресс-бюро ведомства.

По данным СВР, первый семинар состоится в Риге в период с 16 по 18 февраля.

Нарышкин назвал подобные методы демонстрацией желания Вашингтона любым способом раскачать внутриполитическую обстановку в РФ. При этом для ведомства не составит труда выявить слушателей таких мероприятий, отметил он.

Ранее, 29 декабря 2023 года, Нарышкин заявил об обязанности СВР приложить все усилия, чтобы предотвратить возможные попытки внешнего вмешательства в выборы президента страны.

До этого, 22 декабря, российские политологи зафиксировали попытки оказать внешнее давление на ход президентской кампании в России и спрогнозировали, что дальше оно будет только нарастать.

15 декабря глава государства Владимир Путин предупредил, что любое вмешательство в дела России будет жестко пресекаться. Он добавил, что только народ является единственным источником власти в стране. Путин обратил внимание, что голосование на выборах должно пройти прозрачно, легитимно и честно, в полном соответствии с демократическими процедурами.

Выборы президента РФ в 2024 году будут длиться три дня. Голосование состоится в период с 15 по 17 марта.