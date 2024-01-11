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СВР: спецслужбы США проведут в Риге тренинг по раскачиванию ситуации в России

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Спецслужбы Соединенных Штатов проведут в Латвии тренинг по дестабилизации ситуации в России на фоне предстоящих выборов президента РФ. Об этом 11 января заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

«Роль «наставников» сыграют сотрудники американских спецслужб, работающие в посольствах США в Москве и Риге под прикрытием дипломатических должностей», — приводит его слова пресс-бюро ведомства.

По данным СВР, первый семинар состоится в Риге в период с 16 по 18 февраля.

Нарышкин назвал подобные методы демонстрацией желания Вашингтона любым способом раскачать внутриполитическую обстановку в РФ. При этом для ведомства не составит труда выявить слушателей таких мероприятий, отметил он.

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Ранее, 29 декабря 2023 года, Нарышкин заявил об обязанности СВР приложить все усилия, чтобы предотвратить возможные попытки внешнего вмешательства в выборы президента страны.

До этого, 22 декабря, российские политологи зафиксировали попытки оказать внешнее давление на ход президентской кампании в России и спрогнозировали, что дальше оно будет только нарастать.

15 декабря глава государства Владимир Путин предупредил, что любое вмешательство в дела России будет жестко пресекаться. Он добавил, что только народ является единственным источником власти в стране. Путин обратил внимание, что голосование на выборах должно пройти прозрачно, легитимно и честно, в полном соответствии с демократическими процедурами.

Выборы президента РФ в 2024 году будут длиться три дня. Голосование состоится в период с 15 по 17 марта.

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