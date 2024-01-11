Пенсионерка отдала мошенникам больше 1,7 млн рублей в Оренбуржье

В Оренбургской области возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в отношении 63-летней женщины. Пенсионерка лишилась больше 1,7 млн рублей.

По словам потерпевшей, ей поступали звонки от незнакомцев, которые представлялись сотрудниками портала «Госуслуги». Они убедили женщину, что кто-то якобы пытается оформить кредит от ее имени. Об этом пишет РИА «Оренбуржье».

Пенсионерка согласилась оформить собственный кредит и перевести средства на «безопасные» счета. Полиция проводит комплекс оперативно-разыскных мероприятий для раскрытия преступления.

В Якутии в результате дистанционного мошенничества пострадал 31-летний мужчина. Он доверился предложению «выгодного инвестирования» и перечислил на посторонние счета 2,8 млн рублей.