Политолог заявил о страхе Евросоюза из-за возможного переизбрания Трампа

Возможное переизбрание бывшего президента США Дональда Трампа на выборах очень пугает европейских политиков. Как отметил в разговоре с «Известиями» 11 января политолог Федор Лукьянов, в этом случае Европе придется полностью пересматривать свою политическую архитектуру.

Накануне газета The European Conservative, ссылаясь на сообщение комиссара по внутреннему рынку Евросоюза Тьерри Бретона, сообщила, что ЕС хочет создать общий оборонный фонд в размере €100 млрд, так как есть вероятность остаться без поддержки США при возвращении к власти Трампа.

«Приход Трампа к власти для европейских политиков является просто непроходящим кошмаром, поскольку Трамп в первый срок президентства четко декларировал, чтобы Европа брала на себя гораздо большую и финансовую, и техническую, и стратегическую ответственность, и, соответственно, сняла часть этой ответственности с США», — сказал Лукьянов.

По его словам, возвращение Трампа будет катастрофой для европейской архитектуры, так как за прошедшее время ее движение было направлено не в сторону большей самостоятельности и военно-стратегических вопросов, а в сторону полного слияния с интересами и представлениями Соединенных Штатов.

«Причем происходило это не потому, что [действующий президент США Джо] Байден выкручивал европейцам руки, заставлял их следовать в своем форваторе, а по собственному желанию Европы. Если капитально поменяется подход в Вашингтоне, то выяснится, что всё это европейское движение было в ложном направлении. Тогда и будет совершенно непонятно, каким образом строить систему европейской безопасности, поскольку она сейчас неотделима от американской», — объяснил политолог.

Ранее, 10 января, газета Politico писала, что Дональд Трамп в разговоре с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в 2020 году сказал, что Соединенные Штаты не придут на помощь ЕС, если он подвергнется вооруженному нападению.

До этого, 5 января, издание Politico также сообщило, что в случае победы республиканца Вивека Рамасвами или другого близкого к его позиции политика, например Трампа, «дни НАТО могут быть сочтены».

Очередные, 60-е по счету президентские выборы запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе – сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.