У лидера «Левого фронта» Сергея Удальцова прошли обыски

Правоохранители провели обыски у лидера общественного движения «Левый фронт» Сергея Удальцова, после чего он был доставлен в отдел Следственного комитета (СК) России. Об этом 11 января сообщил источник «Известий», указав, что причиной обысков стали посты, которые Удальцов делал в своем Telegram-канале.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма (ст. 205.2 УК РФ).

Как сообщила адвокат активиста Виолетта Волкова, она не знает, какой именно пост ее подзащитного имеют в виду следователи. Она также отметила, что в настоящее время Удальцов находится на допросе в СК РФ.

«Дело, насколько мне известно, по оправданию терроризма за какой-то пост в соцсетях. Какие соцсети, какой пост, о чем и есть ли там, скажем так, оправдание терроризма, мне пока неизвестно. Поэтому на месте будем уже разбираться», — заявила юрист в комментарии «Газете.Ru».

Удальцов в 2017 году вышел из колонии, где отбыл 4,5 года за организацию беспорядков на Болотной площади Москвы в мае 2012 года. После этого его неоднократно задерживала полиция за нарушения при организации акций и митингов.