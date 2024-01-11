Два человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Омской области

Микроавтобус столкнулся с грузовиком на западном обходе трассы Тюмень — Новосибирск в Омской области. Два человека погибли, еще пятеро доставлены в больницу.

Авария произошла вечером 10 января. По данным ГИБДД, водитель микроавтобуса, который перевозил 13 вахтовиков из Тюмени в Новосибирск, допустил выезд на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Scania. Об этом пишет ИА «Омскрегион». Один из пассажиров микроавтобуса скончался на месте, водитель умер в больнице.

Пять пассажиров микроавтобуса госпитализированы, трое из них находятся в тяжелом состоянии. По факту ДТП проводится проверка.

В Пензенской области микроавтобус столкнулся с грузовиком в ночь на 11 января. По данным ГИБДД, водитель минивэна допустил выезд на встречную полосу. Смертельные травмы получили восемь человек, которые находились в микроавтобусе, еще один пострадал.