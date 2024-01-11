В ВМС Украины сообщили о переговорах с НАТО об охране «зерновых коридоров»

Украина ведет переговоры со странами НАТО о привлечении военных кораблей альянса к сопровождению судов в так называемых временных коридорах, созданных Киевом в Черном море после прекращения зерновой сделки. Об этом в четверг, 11 января, сообщил командующий украинскими Военно-морскими силами Алексей Неижпапа.

«Что касается сопровождения, о котором сказал президент [Украины Владимир Зеленский], то идут такие переговоры, в том числе по привлечению кораблей НАТО для обеспечения безопасности гражданского судоходства в порты Украины», — заявил Неижпапа в интервью изданию «Украинская правда».

Однако командующий ВМС Вооруженных сил Украины (ВСУ) уточнил, что на данный момент нет никакой информации о том, будут ли реализованы эти переговоры. По его словам, данный вопрос носит политический характер, поэтому над ним работает офис украинского президента.

25 ноября Зеленский в ходе пресс-конференции с лидерами Швейцарии, Латвии и Литвы заявил, что Украина договорилась со своими партнерами о получении военных кораблей для защиты судов, которые перемещаются в «зерновом коридоре» в Черном море. По его словам, получение кораблей — вопрос близкого будущего. При этом западные страны не заявляли о намерении передать Украине военные корабли.

В тот же день военный эксперт Виктор Литовкин в разговоре с «Известиями» назвал слова Зеленского о получении от Запада боевых кораблей для защиты судов, которые перемещаются в «зерновом коридоре» в Черном море, трепотней. Литовкин подчеркнул, что западные страны не станут рисковать своими кораблями, отметив, что Зеленскому не предоставят и истребители F-16.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле, ее действие завершилось 17 июля по инициативе Москвы ввиду не выполненных западными государствами обязательств перед российской стороной по экспорту сельхозпродукции и удобрений из РФ. При этом президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что страна готова вернуться к соглашению при условии, что все его составляющие будут добросовестно реализованы, включая те, что касаются интересов РФ.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято из-за обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских войск.