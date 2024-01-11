Реклама
Прямой эфир
Мир
США покупали российскую нефть выше установленного «потолка цен»
Общество
СК возбудил дело после гибели семи человек в ДТП под Пензой
Общество
Синоптики предупредили москвичей о метели и гололедице 11 января
Мир
Турция депортировала находившуюся в международном розыске россиянку
Мир
Экс-премьер Японии назвал Тайвань следующим местом конфликта после Газы и Украины
Мир
На Украине составили протокол на премьера за незаконное разглашение информации
Экономика
Путин указал на временный характер установленной ключевой ставки ЦБ
Экономика
Курс доллара опустился ниже 89 рублей впервые в этом году
Мир
Военный эксперт назвал танки Challenger и ЗРК Patriot самым переоцененным оружием
Мир
Bloomberg указало на разногласия между Киевом и Вашингтоном
Политика
Абрамченко заявила об отсутствии перспектив возобновления зерновой сделки
Общество
Госдума приоритетно рассмотрит закон о запрете треш-стримов
Спорт
IIHF временно отстранила хоккейную сборную Израиля от турниров
Экономика
Путин заявил о росте экономики РФ вопреки давлению со стороны Запада
Политика
В ЦИК сообщили об участии в избирательной кампании в РФ 11 человек

Дилер сообщил о скоплении огромных запасов нераспроданных автомобилей

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России на складах дилеров скопилось около 200 тыс. новых автомобилей. Об этом в интервью газете «Коммерсантъ» рассказал гендиректор дилерского холдинга «Автодом» Андрей Ольховский.

«Автомобилей сейчас много. Я затрудняюсь оценить объем складов, в разных средствах массовой информации я видел разные статистики, что их около 170 тыс. По моим ощущениям, на складах скопилось более 200 тыс. автомобилей», — сказал Ольховский.

По словам топ-менеджера, таких запасов хватит на два месяца продаж. Еще около 200 тыс. автомобилей находятся в пути. В условиях, когда дефицита автомобилей нет, а есть избыток, дилеры вынуждены предлагать скидки покупателям, чтобы клиенты выбирали их, поделился он.

После того как Центробанк поднял ключевую ставку, спрос на автомобили существенно снизился, указал Ольховский. Клиенты, которые рассчитывали поменять автомобиль в конце года, зачастую предпочитают положить деньги в банки, которые предлагают ставку 16% годовых и больше, отметил гендиректор «Автодома».

Новая высота: продажи машин в 2023 году выросли на 69%
Россияне пробрели больше миллиона новых автомобилей

В 2024 году доля продаж китайских автомобилей в России может вырасти до 65%, рассказывал «Известиям» Ольховский. По его словам, параллельный импорт составит малую долю в продажах.

Самым популярным кроссовером на российском авторынке в 2023 году стал китайский Haval Jolion. Продажи этой модели увеличились в 3,2 раза относительно 2022 года и составили 55,55 тыс. автомобилей, сообщало аналитическое агентство «Автостат».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024