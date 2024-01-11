Дилер сообщил о скоплении огромных запасов нераспроданных автомобилей

В России на складах дилеров скопилось около 200 тыс. новых автомобилей. Об этом в интервью газете «Коммерсантъ» рассказал гендиректор дилерского холдинга «Автодом» Андрей Ольховский.

«Автомобилей сейчас много. Я затрудняюсь оценить объем складов, в разных средствах массовой информации я видел разные статистики, что их около 170 тыс. По моим ощущениям, на складах скопилось более 200 тыс. автомобилей», — сказал Ольховский.

По словам топ-менеджера, таких запасов хватит на два месяца продаж. Еще около 200 тыс. автомобилей находятся в пути. В условиях, когда дефицита автомобилей нет, а есть избыток, дилеры вынуждены предлагать скидки покупателям, чтобы клиенты выбирали их, поделился он.

После того как Центробанк поднял ключевую ставку, спрос на автомобили существенно снизился, указал Ольховский. Клиенты, которые рассчитывали поменять автомобиль в конце года, зачастую предпочитают положить деньги в банки, которые предлагают ставку 16% годовых и больше, отметил гендиректор «Автодома».

В 2024 году доля продаж китайских автомобилей в России может вырасти до 65%, рассказывал «Известиям» Ольховский. По его словам, параллельный импорт составит малую долю в продажах.

Самым популярным кроссовером на российском авторынке в 2023 году стал китайский Haval Jolion. Продажи этой модели увеличились в 3,2 раза относительно 2022 года и составили 55,55 тыс. автомобилей, сообщало аналитическое агентство «Автостат».