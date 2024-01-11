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Bloomberg указало на разногласия между Киевом и Вашингтоном

Bloomberg: США и Украине не удается сгладить трения перед встречей в Давосе
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Ukraine Presidency
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Вашингтону и Киеву не удается сгладить трения перед встречей президента Украины Владимира Зеленского и советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, которая может состояться в кулуарах форума в Давосе на следующей неделе. Об этом 11 января сообщает Bloomberg.

Вашингтон хочет, чтобы Киев «отточил» свою стратегию противостояния Москве, поскольку конфликт длится почти два года. Ожидается, что эта тема будет поднята Салливаном на встрече с Зеленским. Официальные лица США также будут продолжать настаивать на обсуждении этого вопроса в ближайшие недели, сообщает агентство со ссылкой на источники.

«Усилия Вашингтона — это последний признак разногласий между Украиной и ее самым важным союзником», — говорится в материале.

При этом агентство напомнило, что помощь Украине со стороны Европы и США на сумму более $110 млрд по-прежнему задерживается, а контрнаступление украинской армии, которое Брюссель и Вашингтон активно поддерживали поставками вооружений и обучением украинских военнослужащих, не принесло каких-либо результатов.

Чиновники в Вашингтоне также обеспокоены тем, что разногласия между Зеленским и главнокомандующим Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерием Залужным замедляют усилия по формированию новой стратегии, уточняет Bloomberg.

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Ранее, 11 декабря, Зеленский на несколько дней прилетел с визитом в США. Эксперты отметили, что президент Украины своей поездкой хотел доказать, что сделал всё возможное для обеспечения военной помощи. До этого президент Украины в Вашингтоне встретился с представителями вашингтонских оборонных компаний и попросил их совета перед переговорами с президентом США Джо Байденом.

Во время встречи с Зеленским 12 декабря Байден объявил, что подписал распоряжение о выделении еще $200 млн для Украины, однако заявил о приближении Вашингтона к потере возможности помогать Украине.

Посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов назвал данный визит Зеленского пустым и нерезультативным для Киева. По мнению посла, ни новые антироссийские санкции, ни очередной пакет помощи Украине не смогут существенно изменить положение дел.

Также лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал итоги визита Зеленского катастрофой. Политик добавил, что Зеленский был настолько обескуражен непреклонностью американских конгрессменов, которые не готовы поддерживать Украину, что обвинил их в кооперации с Кремлем.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

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