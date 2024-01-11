Под Краснодаром возбудили дело в отношении привязавших к койке пожилого пациента врачей

В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело в отношении работников местной больницы, которые привязывали к больничной койке пожилого пациента. Об этом 11 января сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета (СК) России.

«Возбуждено уголовное дело в отношении санитарки и медицинской сестры медицинского учреждения (п. «а» ч. 2 ст. 127 УК РФ)», — указано в Telegram-канале ведомства.

Следователи установили, что 6 января в медицинское учреждение был госпитализирован 76-летний мужчина. Через два дня, обнаружив, что пациент перемещается по территории отделения, медсестра и санитарка принудительно привязали пенсионера к металлической кровати, незаконно лишив его свободы. Сосед мужчины по палате сообщил о произошедшем его родственникам. По делу начаты следственные действия.

Ранее, 18 декабря, глава СК России Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании уголовного дела по факту смерти рожениц и детей в больнице в Беслане, о чем рассказали «Известия». Было возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ). 17 декабря корреспондент «Известий» Мурад Магомедов рассказал о массовой гибели беременных и новорожденных в роддоме Беслана в 2021 году.