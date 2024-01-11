Реклама
Прямой эфир
Мир
США покупали российскую нефть выше установленного «потолка цен»
Общество
СК возбудил дело после гибели семи человек в ДТП под Пензой
Общество
Синоптики предупредили москвичей о метели и гололедице 11 января
Мир
Турция депортировала находившуюся в международном розыске россиянку
Мир
Экс-премьер Японии назвал Тайвань следующим местом конфликта после Газы и Украины
Мир
На Украине составили протокол на премьера за незаконное разглашение информации
Экономика
Путин указал на временный характер установленной ключевой ставки ЦБ
Экономика
Курс доллара опустился ниже 89 рублей впервые в этом году
Мир
Военный эксперт назвал танки Challenger и ЗРК Patriot самым переоцененным оружием
Мир
Bloomberg указало на разногласия между Киевом и Вашингтоном
Политика
Абрамченко заявила об отсутствии перспектив возобновления зерновой сделки
Общество
Госдума приоритетно рассмотрит закон о запрете треш-стримов
Спорт
IIHF временно отстранила хоккейную сборную Израиля от турниров
Экономика
Путин заявил о росте экономики РФ вопреки давлению со стороны Запада
Политика
В ЦИК сообщили об участии в избирательной кампании в РФ 11 человек

Под Краснодаром возбудили дело в отношении привязавших к койке пожилого пациента врачей

0
Фото: СУ СК России по Краснодарскому краю
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело в отношении работников местной больницы, которые привязывали к больничной койке пожилого пациента. Об этом 11 января сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета (СК) России.

«Возбуждено уголовное дело в отношении санитарки и медицинской сестры медицинского учреждения (п. «а» ч. 2 ст. 127 УК РФ)», — указано в Telegram-канале ведомства.

Следователи установили, что 6 января в медицинское учреждение был госпитализирован 76-летний мужчина. Через два дня, обнаружив, что пациент перемещается по территории отделения, медсестра и санитарка принудительно привязали пенсионера к металлической кровати, незаконно лишив его свободы. Сосед мужчины по палате сообщил о произошедшем его родственникам. По делу начаты следственные действия.

Очередная жалоба: какими услугами по ОМС недовольны пациенты
Эксперты объясняют претензии возросшей требовательностью и информированностью людей

Ранее, 18 декабря, глава СК России Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании уголовного дела по факту смерти рожениц и детей в больнице в Беслане, о чем рассказали «Известия». Было возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ). 17 декабря корреспондент «Известий» Мурад Магомедов рассказал о массовой гибели беременных и новорожденных в роддоме Беслана в 2021 году.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024