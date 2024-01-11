IIHF временно отстранила хоккейную сборную Израиля от турниров

Хоккейную сборную Израиля временно отстранили от участия в международных турнирах. Такое решение приняла Международная федерация хоккея (IIHF), о чем сообщается на ее сайте в четверг, 11 января.

«После тщательного рассмотрения совет IIHF, в соответствии с обязанностью федерации заботиться о защите всех участников соревнований, принял решение, что из-за опасений по поводу безопасного проведения чемпионатов, Израиль пока не будет участвовать в соревнованиях, проходящих под эгидой IIHF», — говорится в сообщении.

Как уточняется, ограничение в отношении команды Израиля будет действовать «до тех пор, пока безопасность и благополучие всех участников (включая израильских участников) не будут гарантированы».

Решение о временном отстранении израильской сборной принято на фоне обострения палестино-израилського конфликта, которое началось 7 октября. В связи с эскалацией Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перенес на неопределенную дату все матчи, которые должны были состояться в Израиле в рамках отборочного турнира Евро-2024.

Таким образом, на неопределенный срок была перенесена встреча между сборными Израиля и Швейцарии. Кроме того, УЕФА отложила проведение отборочных игр молодежного первенства Европы сборной Израиля против команд Эстонии и Германии.