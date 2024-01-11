Движение транспорта ограничили в ЯНАО из-за непогоды

Ограничение движения ввели на ряде дорог в Ямало-Ненецком округе. Причиной стали неблагоприятные погодные условия.

В регионе наблюдается усиление ветра и метель. С 08:00 приостановлено движение по зимнику Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги. Кроме того, закрыт зимник Аксарка – Белоярск и ледовая переправа Салехард – Лабытнанги.

Движение ограничено по дорогам Лабытнанги – Харп, Салехард – Аксарка, Надым – Салехард. Полный перечень дорог приводит ИА «Ура.ру». Водителей просят соблюдать осторожность на дорогах и соблюдать введенные ограничения.

В связи с ухудшением погодных условий в некоторых населенных пунктах оказалась затруднена работа по вывозу твердых коммунальных отходов. В Салехарде приостановлена работа самосвалов. В Новом Уренгое затруднен проезд к полигону ТБО. Мусоровозы не вышли на линию в Тазовском и Аксарке.

Днем ранее штормовое предупреждение объявили в Крыму в связи с морозами. Скорость ветра достигает 14 м/с.