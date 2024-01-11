Камеры засняли момент происшествия с тремя погибшими на станции Рижская

Кадры с места происшествия на станции Рижская, где поезд насмерть сбил трех человек в четверг, 11 января, опубликовала Московская межрегиональная транспортная прокуратура в своем Telegram-канале.

На записи видно, как три человека переходят железнодорожные пути в неположенном месте. При этом заметно, что они пересекали железнодорожное полотно небыстро, по какой-то причине замешкались и остановились прямо на пути поезда.

Инцидент произошел накануне. По данным следствия, происшествие случилось на перегоне между станциями Рижская и Каланчевская направления Москва — Курская. В ходе осмотра места происшествия было установлено, что погибшие женщина и двое мужчин переходили железнодорожные пути в неположенном месте. Машинист, заметив людей на путях, применил экстренное торможение, однако это не помогло избежать трагедии.

Восточным следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело по факту произошедшего. В настоящее время продолжается выяснение всех обстоятельств инцидента.