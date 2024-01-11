Реклама
Прямой эфир
Мир
США покупали российскую нефть выше установленного «потолка цен»
Общество
СК возбудил дело после гибели восьми человек в ДТП под Пензой
Общество
Синоптики предупредили москвичей о метели и гололедице 11 января
Мир
СБ ООН не принял поправки РФ к осуждающей атаки на суда в Красном море резолюции
Мир
Экс-премьер Японии назвал Тайвань следующим местом конфликта после Газы и Украины
Мир
Reuters рассказало о поддержке Трампа со стороны 49% республиканцев
Экономика
Путин указал на временный характер установленной ключевой ставки ЦБ
Экономика
Курс доллара опустился ниже 89 рублей впервые в этом году
Мир
Военный эксперт назвал танки Challenger и ЗРК Patriot самым переоцененным оружием
Мир
МИД РФ заявил о попытке Запада обманом склонить на сторону Киева страны Юга и Востока
Политика
Абрамченко заявила об отсутствии перспектив возобновления зерновой сделки
Общество
Госдума приоритетно рассмотрит закон о запрете треш-стримов
Мир
WSJ сообщил о росте цен на контейнерные перевозки из-за атак хуситов в Красном море
Экономика
Путин заявил о росте экономики РФ вопреки давлению со стороны Запада
Мир
Борис Джонсон опроверг свою причастность к срыву мирных переговоров в 2022 году

Камеры засняли момент происшествия с тремя погибшими на станции Рижская

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Кадры с места происшествия на станции Рижская, где поезд насмерть сбил трех человек в четверг, 11 января, опубликовала Московская межрегиональная транспортная прокуратура в своем Telegram-канале.

На записи видно, как три человека переходят железнодорожные пути в неположенном месте. При этом заметно, что они пересекали железнодорожное полотно небыстро, по какой-то причине замешкались и остановились прямо на пути поезда.

Инцидент произошел накануне. По данным следствия, происшествие случилось на перегоне между станциями Рижская и Каланчевская направления Москва — Курская. В ходе осмотра места происшествия было установлено, что погибшие женщина и двое мужчин переходили железнодорожные пути в неположенном месте. Машинист, заметив людей на путях, применил экстренное торможение, однако это не помогло избежать трагедии.

Восточным следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело по факту произошедшего. В настоящее время продолжается выяснение всех обстоятельств инцидента.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024