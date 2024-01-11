Реклама
Прямой эфир
Мир
США покупали российскую нефть выше установленного «потолка цен»
Армия
Ивановские десантники вывели из строя танк и БМП ВСУ на артемовском направлении
Общество
Синоптики предупредили москвичей о метели и гололедице 11 января
Мир
СБ ООН не принял поправки РФ к осуждающей атаки на суда в Красном море резолюции
Мир
Экс-премьер Японии назвал Тайвань следующим местом конфликта после Газы и Украины
Мир
Reuters рассказало о поддержке Трампа со стороны 49% республиканцев
Экономика
Путин указал на временный характер установленной ключевой ставки ЦБ
Спорт
WCF продлила отстранение российских и белорусских керлингистов от соревнований
Мир
Военный эксперт назвал танки Challenger и ЗРК Patriot самым переоцененным оружием
Мир
МИД РФ заявил о попытке Запада обманом склонить на сторону Киева страны Юга и Востока
Политика
Абрамченко заявила об отсутствии перспектив возобновления зерновой сделки
Мир
Президент Эквадора заявил о планах отдать США российскую технику в обмен на новую
Мир
WSJ сообщил о росте цен на контейнерные перевозки из-за атак хуситов в Красном море
Экономика
Путин заявил о росте экономики РФ вопреки давлению со стороны Запада
Мир
Борис Джонсон опроверг свою причастность к срыву мирных переговоров в 2022 году

Fox News назвал тайную госпитализацию Остина демонстрацией слабости США

Fox News: тайная госпитализация главы Пентагона указала России на слабости США
0
Фото: Global Look Press/Xinhua/Liu Jie
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Тайная госпитализация главы Пентагона Ллойда Остина показала России слабости США. Об этом 10 января заявила ведущая телеканала Fox News Ребекка Грант.

Она назвала эту ситуацию провалом в сфере нацбезопасности администрации американского лидера Джо Байдена и отметила, что президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин извлекли из этого важную информацию. По словам телеведущей, «позорный промах» продемонстрировал всему миру проблемы с дисциплиной и контролем у военного руководства Соединенных Штатов.

«Путин увидел, что принятие решений в области национальной безопасности США может легко споткнуться», — сказала Грант.

Она добавила, что тайная госпитализация главы Пентагона указала Москве на то, что Вашингтон безынициативен в вопросах безопасности и обороны государства.

База сданных: насколько достоверна утечка сведений из Пентагона
Появление секретных документов в интернете может быть американской кампанией по дезинформации

1 января министра обороны США доставили в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида с осложнениями после плановой медицинской процедуры. При этом факт нахождения Остина в больнице на протяжении пяти дней скрывался от общественности.

Позже, 5 января, американский журналист, ведущий телеканала Newsmax Тодд Старнс прокомментировал госпитализацию главы Пентагона, задавшись вопросом, почему эту информацию раскрыли только спустя несколько дней.

Бывший вице-президент США Майк Пенс 7 января назвал тайную госпитализацию министра обороны неприемлемой, так как граждане страны имеют право знать, что происходит. Он также упрекнул шефа Пентагона в халатности, указав, что даже Байден не знал о госпитализации главы военного ведомства.

8 января сообщалось, что Остин был переведен из отделения интенсивной терапии, однако он продолжает оставаться в больнице, так как испытывает недомогание. В тот же день в Пентагоне заявили, что Остин глава Пентагона не собирается покидать свой пост.

На следующий день Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида объявил, что в декабре прошлого года у Остина диагностировали рак простаты.

Также 9 января председатель комитета палаты представителей по вооруженным силам республиканец Майк Роджерс начал официальное расследование причин, по которым министр обороны не сообщил о госпитализации и неспособности выполнять свои обязанности.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024