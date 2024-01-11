Fox News назвал тайную госпитализацию Остина демонстрацией слабости США
Тайная госпитализация главы Пентагона Ллойда Остина показала России слабости США. Об этом 10 января заявила ведущая телеканала Fox News Ребекка Грант.
Она назвала эту ситуацию провалом в сфере нацбезопасности администрации американского лидера Джо Байдена и отметила, что президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин извлекли из этого важную информацию. По словам телеведущей, «позорный промах» продемонстрировал всему миру проблемы с дисциплиной и контролем у военного руководства Соединенных Штатов.
«Путин увидел, что принятие решений в области национальной безопасности США может легко споткнуться», — сказала Грант.
Она добавила, что тайная госпитализация главы Пентагона указала Москве на то, что Вашингтон безынициативен в вопросах безопасности и обороны государства.
1 января министра обороны США доставили в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида с осложнениями после плановой медицинской процедуры. При этом факт нахождения Остина в больнице на протяжении пяти дней скрывался от общественности.
Позже, 5 января, американский журналист, ведущий телеканала Newsmax Тодд Старнс прокомментировал госпитализацию главы Пентагона, задавшись вопросом, почему эту информацию раскрыли только спустя несколько дней.
Бывший вице-президент США Майк Пенс 7 января назвал тайную госпитализацию министра обороны неприемлемой, так как граждане страны имеют право знать, что происходит. Он также упрекнул шефа Пентагона в халатности, указав, что даже Байден не знал о госпитализации главы военного ведомства.
8 января сообщалось, что Остин был переведен из отделения интенсивной терапии, однако он продолжает оставаться в больнице, так как испытывает недомогание. В тот же день в Пентагоне заявили, что Остин глава Пентагона не собирается покидать свой пост.
На следующий день Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида объявил, что в декабре прошлого года у Остина диагностировали рак простаты.
Также 9 января председатель комитета палаты представителей по вооруженным силам республиканец Майк Роджерс начал официальное расследование причин, по которым министр обороны не сообщил о госпитализации и неспособности выполнять свои обязанности.