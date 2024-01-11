Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут потери во время неудачных контратак в районе населенного пункта Синьковка на купянском участке фронта. Об этом 11 января рассказал военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на свои источники.

Он отметил, что украинское командование в данном регионе пытается на регулярной основе проводить наступательные действия для замедления продвижения российских войск.

«Контратакующие действия вооруженных формирований Украины зачастую идут на открытых и хорошо простреливаемых участках, что ведет к необоснованным потерям», — сообщил Марочко в беседе с «РИА Новости».

Ранее, 10 января, Марочко также рассказал, что техника ВСУ, поставляемая Западом, застревает на ряде участков проведения спецоперации. По его словам, это касается как колесной, так и гусеничной техники. Он заметил, что ВСУ пытаются решить эту проблему, используя советскую технику, грейдеры и эвакуационные тягачи.

До этого, 12 декабря, подполковник ЛНР в отставке отмечал, что украинское командование на купянском направлении действует по тактике «мясных штурмов», что оборачивается для ВСУ необоснованными потерями. По словам Марочко, на особо важных для Украины участках фронта фиксируются лобовые атаки неопытных боевиков, однако все эти попытки бесперспективны.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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