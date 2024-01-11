Реклама
Прямой эфир
Мир
США покупали российскую нефть выше установленного «потолка цен»
Армия
Ивановские десантники вывели из строя танк и БМП ВСУ на артемовском направлении
Общество
Синоптики предупредили москвичей о метели и гололедице 11 января
Мир
СБ ООН не принял поправки РФ к осуждающей атаки на суда в Красном море резолюции
Мир
Экс-премьер Японии назвал Тайвань следующим местом конфликта после Газы и Украины
Мир
Reuters рассказало о поддержке Трампа со стороны 49% республиканцев
Экономика
Путин указал на временный характер установленной ключевой ставки ЦБ
Спорт
WCF продлила отстранение российских и белорусских керлингистов от соревнований
Мир
Военный эксперт назвал танки Challenger и ЗРК Patriot самым переоцененным оружием
Мир
МИД РФ заявил о попытке Запада обманом склонить на сторону Киева страны Юга и Востока
Политика
Абрамченко заявила об отсутствии перспектив возобновления зерновой сделки
Мир
Президент Эквадора заявил о планах отдать США российскую технику в обмен на новую
Мир
WSJ сообщил о росте цен на контейнерные перевозки из-за атак хуситов в Красном море
Экономика
Путин заявил о росте экономики РФ вопреки давлению со стороны Запада
Мир
Борис Джонсон опроверг свою причастность к срыву мирных переговоров в 2022 году
Сюжет:

Марочко сообщил о потерях ВСУ при неудачных атаках на купянском участке

Марочко: ВСУ несут потери на купянском участке после неудачных контратак
0
Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут потери во время неудачных контратак в районе населенного пункта Синьковка на купянском участке фронта. Об этом 11 января рассказал военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на свои источники.

Он отметил, что украинское командование в данном регионе пытается на регулярной основе проводить наступательные действия для замедления продвижения российских войск.

«Контратакующие действия вооруженных формирований Украины зачастую идут на открытых и хорошо простреливаемых участках, что ведет к необоснованным потерям», — сообщил Марочко в беседе с «РИА Новости».

Отступательный потенциал: Залужный раскрыл новую тактику ВСУ
Украинское командование отказалось от идеи большого наступления и готовится к потере новых территорий, полагают эксперты

Ранее, 10 января, Марочко также рассказал, что техника ВСУ, поставляемая Западом, застревает на ряде участков проведения спецоперации. По его словам, это касается как колесной, так и гусеничной техники. Он заметил, что ВСУ пытаются решить эту проблему, используя советскую технику, грейдеры и эвакуационные тягачи.

До этого, 12 декабря, подполковник ЛНР в отставке отмечал, что украинское командование на купянском направлении действует по тактике «мясных штурмов», что оборачивается для ВСУ необоснованными потерями. По словам Марочко, на особо важных для Украины участках фронта фиксируются лобовые атаки неопытных боевиков, однако все эти попытки бесперспективны.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024