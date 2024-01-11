Австрийский политик уличил Зеленского в противоречивом обращении к парламенту страны

Председатель оппозиционной правоконсервативной Австрийской партии свободы (АПС) Герберт Кикль заявил о противоречивых словах украинского президента Владимира Зеленского во время выступления по видеосвязи в парламенте Австрии в марте 2023 года. Об этом он сказал 10 января в интервью телеканалу ORF.

Кикль напомнил, что Зеленский тогда отметил, что парламент Австрии не площадка для враждующих сторон, однако это противоречит нейтральной позиции страны. Обе стороны имеют право слова, подчеркнул он.

«Я одинаково критично отношусь и к России, и к Украине. Я верю, что нейтралитет поможет нам продвинуться вперед только в том случае, если мы достигнем взаимопонимания с обеих сторон», — сказал Зеленский.

Кикль пояснил, что его партия осуждает и нападения ХАМАС, и конфликт на Украине, но выступает за нейтралитет. Именно поэтому он покинул парламент, когда там выступал Зеленский со словами «Национальный совет (нижняя палата парламента Австрии. — Ред.) — это не сцена для противоборствующих сторон».

Если бы это было так, то ему [Зеленскому] пришлось бы пригласить вторую сторону конфликта и послушать ее позицию, добавил Кикль.

Украинский лидер 30 марта выступил по видеосвязи перед Национальным советом Австрии по приглашению спикера нижней палаты Вольфганга Соботки. Трансляция его выступления велась в прямом эфире австрийских телеканалов.

Сразу после начала речи Зеленского депутаты стали покидать зал в знак протеста. На своих местах они оставили таблички с надписями «Места для мира» и «Места для нейтралитета». Перед зданием парламента также прошел митинг. Демонстранты держали в руках флаги России и Австрии и плакаты с лозунгами в поддержку мира.

5 апреля 2023 года депутат парламента от оппозиционной Социал-демократической партии Австрии (СДПА) Петра Танцлер заявила, что выступление президента Украины перед австрийским национальным советом стало демонстрацией военной пропаганды.