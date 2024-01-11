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В Воронежской области украинским БПЛА повреждено нежилое здание

Гусев: украинский БПЛА пробил кровлю нежилого здания в Воронежской области
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Фото: ТАСС/Евгений Силантьев
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Украинский беспилотник пробил кровлю нежилого здания в одном из муниципалитетов Воронежской области. Об этом 11 января сообщил губернатор региона Александр Гусев.

По его словам, инцидент произошел ночью.

«Никто не пострадал. Возгорания нет. На месте работают все оперативные службы», — написал Гусев в своем Telegram-канале.

Губернатор добавил, что ситуация находится на его личном контроле.

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Ранее в этот день в Минобороны РФ сообщили о перехвате украинских беспилотников над Ростовской, Тульской и Калужской областями. Попытка киевского режима совершить террористическую атаку была пресечена около 04:30.

До этого, 10 января, российские силы сбили украинский беспилотный летательный аппарат над Воронежской областью. Попытка атаки была зафиксирована в 14:30. Глава региона Александр Гусев сообщил, что пострадавших и повреждений нет.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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