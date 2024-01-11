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Мужчина погиб в результате взрыва газа в многоквартирном доме в Самаре

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Фото: ГУ МЧС России по Самарской области
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В многоквартирном доме в Самаре на девятом этаже произошел взрыв газа, в результате которого начался пожар, погиб мужчина. Об этом 11 января сообщили в МЧС по Самарской области.

Происшествие случилось в 04:39 в этот день в Кировском районе. Произошел хлопок газовоздушной смеси, в результате которого началось возгорание домашних вещей на площади 12 кв. м. Пожар ликвидировали спустя час.

«В результате происшествия погиб один человек (мужчина). Пожарно-спасательными подразделениями были спасены шесть человек, в том числе один ребенок», — сказано в Telegram-канале регионального МЧС.

Отмечается, что до прибытия пожарных были эвакуированы семь человек. К ликвидации возгорания привлекались 21 человек и шесть единиц техники.

«Работу правоохранительных органов и аварийно-спасательных служб координирует заместитель прокурора Самары Евгений Московцев», — говорится в Telegram-канале прокуратуры Самарской области.

Проверку проводит также Следственный комитет. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

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Ранее, 6 января, из-за взрыва баллона с газом в квартире в Самаре пострадали четверо мужчин. Несущие конструкции здания не повредились, о погибших не сообщалось. На месте происшествия работали 15 человек и пять единиц техники МЧС по Самарской области.

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