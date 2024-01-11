МО: киевский режим пытался атаковать беспилотниками три российских региона

Украинские войска попытались атаковать беспилотниками самолетного типа три региона России, они были сбиты средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ. Об этом 11 января сообщили в Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата перехвачены над территорией Ростовской, Тульской и Калужской областей», — сказано в Telegram-канале оборонного ведомства.

Как указано, попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотниками была пресечена около 04:30 мск.

Ранее, 10 января, российские силы сбили украинский беспилотный летательный аппарат над Воронежской областью. Попытка атаки была зафиксирована в 14:30, отметили в Минобороны. Глава региона Александр Гусев сообщил, что пострадавших и повреждений нет.

В тот день средства ПВО также сбили украинский беспилотник самолетного типа над Саратовской областью. Губернатор региона Роман Бусаргин отметил, что летательный аппарат уничтожили дежурные средства ПВО над территорией Энгельсского района.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.