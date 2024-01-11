Абрамченко заявила об отсутствии перспектив возобновления зерновой сделки

Российская сторона не видит позитивных перспектив для возобновления зерновой инициативы. Об этом заявила вице-премьер Виктория Абрамченко в интервью «РИА Новости» в четверг, 11 января.

«Зерновая сделка, как вы помните, имела пакетный характер. Было основное соглашение по безопасности морских перевозок, и к нему было соглашение, обеспечивающее решение проблем, связанных с банковскими переводами, морской логистикой, фрахтом, страхованием, с подключением Россельхозбанка к системе SWIFT», — напомнила она.

Вице-премьер добавила, что во второй части зерновой сделки позитивные изменения не появились. Поэтому она заявила об отсутствии перспектив возобновления соглашения.

«Что же касается основного документа, это соглашение не действует, и перспектив его возобновления мы пока не видим», — подытожила Абрамченко.

Ранее, 22 декабря, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что сейчас нет смысла в восстановлении зерновой сделки в ее изначальном виде. По его словам, организация рассматривает новые формы соглашения.

До этого, 9 декабря, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что действие соглашения может быть возобновлено только при условии снятия санкций с российских сельскохозяйственных компаний. Дипломат напомнила, что сворачивание черноморской инициативы не привело к катастрофе, которую прогнозировали на Западе. В частности, стоимость зерновых стабильно снижается.

В конце ноября посол России в Турции Алексей Ерхов отметил, что результатов, которые могли бы привести к возрождению зерновой сделки, к этому моменту нет. Российская часть пакета находится на нулевом уровне. Усилия предпринимаются ООН, но они бесплодны, подчеркнул он.

Действие продовольственной сделки завершилось 17 июля по инициативе Москвы ввиду не выполненных западными государствами обязательств перед российской стороной по экспорту сельхозпродукции и удобрений из РФ. Руководство страны неоднократно высказывало опасения на тему связанных с ее возможным продлением проблем. Продовольственная сделка была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле.

При этом президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что страна готова вернуться к соглашению при условии, что все его составляющие будут добросовестно реализованы, включая те, что касаются интересов РФ.